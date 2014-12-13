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أوكلاند سيتي يحطم آمال وفاق سطيف في "المونديالاتو"

13/12/2014

من مبارات أوكلاند سيتي ووفاق صطيف

صعد فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة  حاليا بالمغرب للمرة الأولى في تاريخه عقب فوزه المستحق 1/ صفر على وفاق  سطيف الجزائري في الدورالثاني للمسابقة السبت على ملعب مولاي عبدالله بالعاصمة الرباط.

ويدين الفريق النيوزيلندي بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه جون  ايرفينج الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 52 ليقود أوكلاند  لتحقيق انتصاره الثاني في البطولة بعدما تغلب على المغرب التطواني  المغربي بالركلات الترجيحية في الدور الأول يوم الأربعاء الماضي.

وظهر وفاق سطيف، الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة بعيدا تماما عن  مستواه المعهود، حيث قدم أداء باهتا للغاية في المشاركة الأولى للأندية  الجزائرية في المسابقة.

في المقابل  قدم أوكلاند الذي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات المشاركة  في المونديال (ست مرات)، أداء مميزا للغاية وكان بإمكانه إضافة المزيد  من الأهداف لولا سوء الحظ الذي لازم لاعبيه كما وقفت العارضة حائلا دون  إحراز الفريق لهدف آخر. وللمرة الأولى منذ أربعة أعوام تغيب الكرة العربية عن التواجد في المربع  الذهبي للمسابقة.  

بتلك النتيجة يلتقي وفاق سطيف في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس  مع الخاسر من لقاء كروز أزول المكسيكي، بطل كأس أمريكا الشمالية والوسطى  والكاريبي (كونكاكاف) وويسترن سيدني الاسترالي  بطل دوري أبطال آسيا اللذين سيلتقيان في وقت لاحق اليوم السبت في الدور الثاني للمونديال.

في المقابل، يلتقي أوكلاند سيتي مع سان لورينزو الأرجنتيني  بطل كأس  أمريكا الجنوبية (ليبرتادوريس) في الدور قبل النهائي يوم الأربعاء  المقبل.  

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