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ميركل: لا مكان في ألمانيا للكراهية ضد المسلمين

12/12/2014

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

أدانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سلسلة من المظاهرات المناوئة للمسلمين تركزت في مدينة درسدن بشرق ألمانيا وقالت عبر مساعدة لها يوم الجمعة إنه "لا مكان في ألمانيا" للكراهية ضد المسلمين أو أي جماعة دينية أو عرقية أخرى.

وقالت كريستيانه ريتز "باسم الحكومة والمستشارة أستطيع أن أقول بوضوح شديد إنه لا مكان في ألمانيا للكراهية الدينية أيا كانت الديانة التي يعتنقها هؤلاء الأشخاص."

وأضافت "لا مكان للعداء ضد الإسلام أو معاداة السامية أو أي شكل من أشكال العداء للأجانب" مشيرة إلى المسيرات المتنامية في درسدن والتي تنظم تحت شعار (الوطنيون الأوروبيون ضد أسلمة الغرب.

وشارك ما يصل إلى عشرة آلاف شخص في مسيرة تحت هذا الشعار يوم الاثنين. وبدأ تنظيم المسيرات قبل نحو شهرين بمشاركة المئات من الأشخاص. ويقول المنظمون إنهم ليسوا ضد المهاجرين بل يريدون الاحتجاج على التطرف الإسلامي وتدفق طالبي اللجوء.

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