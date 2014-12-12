مؤسس موقع "علي بابا" يصبح أغنى رجل في آسيا

أصبح جاك ما مؤسس موقع "علي بابا" للتجارة الإلكترونية أغنى رجل في آسيا حسب قائمة جديدة لمليارديرات العالم.

وأعلنت خدمة بلومبرج للأخبار الاقتصادية أن حجم ثروة جاك ما تقدر بنحو 28.6 مليار دولار ليتفوق بذلك على لي كا شينج امبراطور العقارات في هونج كونج الذي يصل حجم ثروته إلى 28.3 مليار دولار.

وتقدم ما إلى صدارة صفوف أغنياء العالم بعد النجاح المبهر الذي حققته أسهم شركته لدى طرحها للاكتتاب العام في بورصة نيويورك.

وذكرت بلومبرج أن الجانب الأكبر من ثروة ما يأتي من حصته البالغة 6.3 بالمئة في أسهم شركة علي بابا والتي ارتفعت قيمتها بنسبة 54 بالمئة تقريبا منذ أيلول/سبتمبر الماضي.

علي بابا هي شركة صينية تكسب كل إيراداتها من أنشطتها التجارية عبر شبكة الإنترنت بما في ذلك محرك بحث للتسوق وخدمات الدفع عبر الإنترنت وتجارة الجملة والتجزئة، إضافة إلى سوق عام يهدف لتسهيل التجارة بين الشركات والأفراد والتجار، على الصعيدين الدولي والصيني.

ويقع مقرها الرئيسي بمدينة هانغتشو، في جمهورية الصين الشعبية إذ حسب إحصاأت سنة 2014 توظف مجموعة علي بابا والشركات التابعة لها أكثر من 22 الف شخص في أكثر من 70 مدينة ومنطقة، بما في ذلك الصين ، هونغ كونغ ، الهند ، اليابان ، كوريا ، تايوان ، المملكة المتحدة و الولايات المتحدة الأمريكية.

و في عام 2012، قدرت قيمة مبيعات موقعين تابعين للمجموعة ب1.1 تريليون يوان (170 مليار دولار) بمعدل أكثر من موقعي المنافسين إيباي و أمازون مجتمعة و في مارس 2013 قدرت المجلة الإقتصادية ذي إيكونومست القيمة مابين 55 مليار دولار لأكثر من 120 مليار دولار.