عطل أجهزة الكمبيوتر يعرقل حركة الطيران فوق بريطانيا

مطار هيثرو

تعرضت الرحلات الجوية المغادرة من لندن أو القادمة اليها لاضطراب شديد اليوم الجمعة بسبب عطل فني في المركز الرئيسي لمراقبة حركة الملاحة الجوية في انجلترا مما أجبر السلطات على الحد من دخول المجال الجوي البريطاني.

وتوقفت الرحلات الجوية القادمة أو المغادرة من مطار هيثرو الدولي الذي يوصف بأنه أكثر مطارات العالم ازدحاما لمدة لا تقل عن ساعة قبل إعلان البدء في إعادة تشغيل المطار.

وقالت الهيئة الوطنية لحركة الملاحة الجوية في بريطانيا في بيان وضع على موقعها على الانترنت "المجال الجوي للمملكة المتحدة لم يغلق لكن تم تقليص قدرة المجال الجوي للتعامل مع الوضع."

وأعلن في وقت لاحق انه تم اعادة تشغيل النظام لكن الامر سيستغرق بعض الوقت للعودة الى العمل المعتاد بشكل كامل.

وقال مطار جاتويك وهو مطار رئيسي آخر جنوبي العاصمة ان الرحلات الجوية تقلع لكن مع بعض التأخير. وقال مطار ستانستيد ثالث أكثر المطارات ازدحاما في بيان انه يجري استئناف الرحلات المغادرة أيضا.

ولم يتح على الفور معرفة تفاصيل عن سبب المشكلة. وقال مصدر حكومي طلب عدم الكشف عن اسمه لرويترز ان الامر لا يتعلق فيما يبدو بأي خطر أمني على المملكة المتحدة.

ونظرا لأن مطار هيثرو مركز رئيسي لعمليات النقل الدولية فمن المرجح ان تتأثر دول اخرى غير المملكة المتحدة بما حدث. وطبقا للموقع الالكتروني لمطار هيثرو يسافر أكثر من 67 مليون راكب عن طريق هذا المطار سنويا من خلال خدمات تقدمها 90 شركة طيران الى أكثر من 180 جهة في اكثر من 90 دولة.