دعوات أفريقية للانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية

الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني

دعا الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني يوم الجمعة الدول الأفريقية إلى الانسحاب من معاهدة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية وسط اتهامات بأنها تستهدف الأفارقة بشكل غير عادل. وقال وهو يتحدث باللغة السواحلية "سأقدم اقتراحا إلى الجلسة القادمة للاتحاد الأفريقي. أريد ان ننسحب جميعا من تلك المحكمة التي تمثل الغرب. دعوهم (الغربيين) يبقون في محكمتهم."

وأسقط الادعاء اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية موجهة للرئيس الكيني أوهورو كينياتا الأسبوع الماضي لكن محاكمة نائبه وليام روتو في اتهامات مماثلة مستمرة في المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها.

وانتقد موسيفيني في كلمته احتفالا بمرور 51 عاما على استقلال كينيا عن بريطانيا استمرار المحكمة الجنائية الدولية في نظر قضية روتو رغم قرار الاتحاد الأفريقي بضرورة عدم محاكمة أي رئيس أو نائب رئيس أفريقي في السلطة.

وقال "في تواطؤ … يقدمون نائب الرئيس روتو الذي انتخبه الكينيون إلى محكمة هناك في أوروبا." ومن المقرر ان يعقد الاتحاد الأفريقي قمته السنوية لرؤساء الدول في إثيوبيا نهاية يناير كانون الثاني.