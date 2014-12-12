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"حماس" تحيي ذكرى انطلاقتها بمسيرات جماهيرية حاشدة

12/12/2014

شارك آلاف الفلسطينيين في مسيرات حاشدة بقطاع غزة دعت إليها حركة المقاومة الاسلامية "حماس" إحياء للذكرى السابعة والعشرين لانطلاقة الحركة.
 
وانطلقت المسيرات من مساجد شمال ووسط وجنوب قطاع غزة عقب صلاة الجمعة بمشاركة قادة حماس وعلى رأسهم إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي الذي شارك في مسيرة شمال القطاع , ومحمود الزهار القيادي البارز في الحركة الذي شارك في مسيرة بخان يونس , إضافة الى عناصر من كتائب القسام الجناح العسكري للحركة.

 في سياق متصل , أعلنت "كتائب القسام" أنها ستنظم عرضا عسكرياً مهيبا يوم الأحد القادم في مدينة غزة , وقالت في تصريحٍ مقتضب إن هذا العرض يتزامن مع ذكرى مرور سبعةٍ وعشرين عاما على انطلاقة حركة حماس.

ودأبت حركة "حماس" على إقامة مهرجان مركزي في الرابع عشر من ديسمبر في كل عام للاحتفال بذكرى انطلاقتها (تأسيسها) في مثل هذا اليوم عام 1987 , لكنها أعلنت في وقت سابق إلغاء مهرجان انطلاقتها الـ27 هذا العام في قطاع غزة بسبب الأوضاع الصعبة التي يعيشها سكان القطاع بسبب الحصار الاسرائيلي.

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