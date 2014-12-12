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إطلاق نار على السفارة الإسرائيلية في أثينا

12/12/2014

السفارة الإسرائيلية في اثينا

قالت الشرطة اليونانية إن مهاجمين مجهولين أطلقوا النار على السفارة الإسرائيلية في أثينا في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة لكن لم ترد أنباء عن وقوع خسائر أو إصابات. وذكر مسؤول في الشرطة أن أربعة أشخاص يستقلون دراجتين ناريتين أطلقوا النار على مبنى السفارة في ضاحية بشمال أثينا. وظهرت آثار إطلاق النار على الجدران بينما تم العثور على 15 من فوارغ الطلقات النارية على بعد 40 مترا تقريبا من المبنى.

ونددت الحكومة اليونانية بالحادث وقالت إنها محاولة لإحداث حالة من الاضطراب في لحظة "صعبة" تمر بها البلاد. وقالت المتحدثة باسم الحكومة صوفيا فولتبسي إن "أي هجوم إرهابي يمس جوهر الديمقراطية يضرب قلب هذا البلد."

وطوقت الشرطة المنطقة المحيطة بالسفارة التي لم تستهدف من قبل في أعمال عنف محدودة شهدتها اليونان في السنوات القليلة الماضية حيث أثارت الأزمة الاقتصادية توترات اجتماعية وسياسية.

وقالت الشرطة إن منزل السفير الألماني في أثينا تعرض لإطلاق نار في العام الماضي. وأظهرت اختبارات أجريت على المقذوفات أن أسلحة من ذات النوع استخدمت في الهجومين.

وكانت جماعة يونانية مسلحة تعرف باسم جماعة مقاتلي الشعب أعلنت مسؤوليتها في فبراير شباط عن الهجوم على منزل السفير الألماني، كما أعلنت الجماعة ذاتها مسؤوليتها عن هجوم على مكتب حزب الديمقراطية الجديدة الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء أنتونيس ساماراس.

وتزايدت الهجمات في السنوات القليلة الماضية في الوقت الذي فرضت فيه البلاد خفضا للإنفاق في إطار سياسة التقشف لعلاج أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية.

       

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