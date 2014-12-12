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إسرائيل تفتح معبر "كرم أبو سالم" لادخال وقود لغزة

12/12/2014
 
 أفادت مصادر فلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي فتحت صباح اليوم الجمعة معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق قطاع غزة بشكل استثنائي لاستئناف ضخ غاز الطهي والسولار لمحطة توليد الكهرباء في غزة.
وقال المقدم منير الغلبان مدير معبر كرم أبو سالم في غزة في تصريح صحفي إن سلطات الاحتلال فتحت المعبر لضخ 120 طنا من غاز الطهي و250 ألف لتر سولار لمحطة الكهرباء.
 
وكانت هيئة البترول في رام الله قد إستأنفت أمس ضخ غاز الطهي إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم بعد تعليق توريده لمدة 3 أيام إثر خلاف مالي مع وزارة المالية في القطاع الذي يحتاج من 450 إلى 500 طن يوميا من غاز الطهي , فيما تورد سلطات الاحتلال أقل من 200 طن يوميا , وفي كثير من الأحيان تدخل 80 طنا فقط.
ويعتبر "كرم أبو سالم" المعبر التجاري الوحيد الذي تدخل منه البضائع والوقود إلى قطاع غزة , وتغلقه سلطات الاحتلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.
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