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أمين عام حركة نداء تونس: لا تحالف مع "النهضة"

12/12/2014

 قال الأمين العام لحزب حركة نداء تونس الطيب البكوش إن من بين الشائعات المطروحة في وسائل الإعلام هي طرح اسمه لتولي رئاسة الحكومة القادمة .. موضحا أن هذا الموضوع سيطرح بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ونقلت إذاعة (شمس إف إم) التونسية اليوم عن البكوش قوله إن حركة نداء تونس لم تطلب من حزب الجبهة الشعبية شيئا وأنها لا تريد ن تكون سببا في انقسام الجبهة لأن الجبهة لديها أهمية خاصة في التوازنات وفي المشهد السياسي.

وأضاف البكوش أن الجبهة الشعبية مكونة من عدة أطراف وموقفهم الأخير يشير إلى اقتراب لجهة أكثر من جهة أخرى.
وأكد أنه لا وجود لتحالف مع حركة النهضة, وأن الحركة لن تشارك في الحكومة القادمة, خاصة وأنها اختارت أن تبقى في المعارضة وبالتالي فهي لن تكون ضمن الحكومة القادمة.
 
وفيما يتعلق بالتحالفات في مجلس النواب القادم, أكد أن حزب آفاق تونس وبعض المستقلين والاتحاد الوطني الحر وحزب المبادرة أبدوا استعدادهم للتحالف مع كتلة النداء, لذلك فمن المنتظر أنهم سيحظون بأغلبية برلمانية.

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