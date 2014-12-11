موسكو: تقرير الكونجرس يؤكد انتهاك أمريكا لحقوق الإنسان

أعلن مفوض وزارة الخارجية الروسية لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، قنسطنطين دولجوف، أن تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي حول التعذيب فى السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية هو تأكيد على أن السلطات الأميركية تنتهك بشكل ممنهج وجسيم حقوق الإنسان.

وفي تعليق لوزارة الخارجية الروسية نُشر الخميس على موقعها الالكترونى، قال دولجوف :"إن المعلومات التي رُفعت عنها السرية تظهر الانتهاكات الممنهجة للسلطات الأميركية، لافتا إلى بروز تساؤلات أيضا بشأن تورط حكومات دول أخري وافقت على استضافة السجون السرية".

وطالب الديبلوماسى الروسى المنظمات الدولية بالعمل من أجل كشف واشنطن عن المعلومات الكاملة حول انتهاكات الاستخبارات المركزية الأميركيّة خلال الحرب على الإرهاب.