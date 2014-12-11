البث الحي
منوعات

عدد قتلى الايبولا يرتفع مع انتشار المرض في سيراليون

11/12/2014

مكافحة تفشي الإيبولا

قالت منظمة الصحة العالمية إن عدد قتلى الايبولا ارتفع إلى 6388 من بين 17942 إصابة بحلول السابع من ديسمبر كانون الأول. ويأتي الارتفاع بسبب ظهور إصابات جديدة في سيراليون.

وأضافت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في آخر تحديثاتها أن سيراليون أفادت بظهور 397 حالة إصابة مؤكدة في الأسبوع المنتهي يوم السابع من ديسمبر كانون الأول وهو رقم يزيد بواقع ثلاثة أمثال إجمالي ما تم رصده في المركزين الآخرين للمرض وهما غينيا وليبيريا.

في سياق أخر قال خبراء صحة إن وجود آلاف الناجين من مرض الإيبولا غير المهددين بأصابتهم بالمرض مرة أخرى أو تتدنى لديهم احتمالات العدوى مهم للسيطرة على الوباء وإن تدريبهم يمكن أن ينقذ حياة الآلاف ويحد من انتشار الفيروس.

وأضاف الخبراء في الدورية الدولية لعلم الأوبئة أن الناجين أصبح لديهم مناعة وهم فعليا الوحيدون في العالم الذين يتمتعون بالحماية من الفيروس مما قد يسمح لهم برعاية المرضى دون مخاطر تهدد حياتهم.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد قالت إن التفشي وهو الأسوأ لمرض الإيبولا أسفر عن وفاة 6331 شخصا في الدول الثلاث الأكثر تضررا وهي غينيا وليبيريا وسيراليون وإنه أصاب 17800 شخص بينهم 7719 في ليبيريا و7798 في سيراليون.

المزيد من منوعات

بعد التجربة.. بريطانيا تحذر هذه الحالات من تلقي لقاح فايزر- بيونتك

بريطانيا أول دولة ترخّص استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (رويترز)

مسلحون في زي عسكري يسطون على سفارة أوكرانيا في السودان

الجناة كان بحوزتهم كمية من الأسلحة (وكالة السودان للأنباء)

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

بعد إعلان خسارته في انتخابات النواب.. "أحمد طنطاوي" ضمن الأعلى تداولا في مصر

أحمد الطنطاوي اشتهر بمعارضته الشديدة داخل البرلمان (موافع التواصل)

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

شاهد: تشييع جثمان الشاب الشيشاني قاتل المعلم الفرنسي في باريس

تشييع جنازة الشاب عبد الله أنذروف في قريته الشيشانية (موافع التواصل)

شرطي فرنسي يطرح مصورا على الأرض ويصيبه بجروح (فيديو)

المصور كلوتير أتشي (رويترز)