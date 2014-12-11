عدد قتلى الايبولا يرتفع مع انتشار المرض في سيراليون

مكافحة تفشي الإيبولا

قالت منظمة الصحة العالمية إن عدد قتلى الايبولا ارتفع إلى 6388 من بين 17942 إصابة بحلول السابع من ديسمبر كانون الأول. ويأتي الارتفاع بسبب ظهور إصابات جديدة في سيراليون.

وأضافت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في آخر تحديثاتها أن سيراليون أفادت بظهور 397 حالة إصابة مؤكدة في الأسبوع المنتهي يوم السابع من ديسمبر كانون الأول وهو رقم يزيد بواقع ثلاثة أمثال إجمالي ما تم رصده في المركزين الآخرين للمرض وهما غينيا وليبيريا.

في سياق أخر قال خبراء صحة إن وجود آلاف الناجين من مرض الإيبولا غير المهددين بأصابتهم بالمرض مرة أخرى أو تتدنى لديهم احتمالات العدوى مهم للسيطرة على الوباء وإن تدريبهم يمكن أن ينقذ حياة الآلاف ويحد من انتشار الفيروس.

وأضاف الخبراء في الدورية الدولية لعلم الأوبئة أن الناجين أصبح لديهم مناعة وهم فعليا الوحيدون في العالم الذين يتمتعون بالحماية من الفيروس مما قد يسمح لهم برعاية المرضى دون مخاطر تهدد حياتهم.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد قالت إن التفشي وهو الأسوأ لمرض الإيبولا أسفر عن وفاة 6331 شخصا في الدول الثلاث الأكثر تضررا وهي غينيا وليبيريا وسيراليون وإنه أصاب 17800 شخص بينهم 7719 في ليبيريا و7798 في سيراليون.