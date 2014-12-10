البث الحي
منوعات

ندوة إقليمية بعنوان"الإعلام في مناهضة خطاب الكراهية والتعصب"

10/12/2014

نظم مركز الجزيرة للدراسات ندوة إقليمية تنعقد بالدوحة  تحت عنوان " الإعلام في مناهضة خطاب الكراهية والتعصب",  تناقش الندوة دور الإعلام العربي في فض النزاعات وتعزيز حقوق الإنسان ومناهضة الكراهية بين العرب في البلدان العربية.

بحث المشاركون في الندوة عدة محاور منها استراتيجيات ما يطلق عليها قنوات الإسلام السياسي, والمصطلحات الإعلامية المستخدمة لتطبيق الغايات والمصالح السياسية، ودور الإعلام في القضية الفلسطينية .

وطرح المحاضرون نموذج الإعلام المصري للإقصاء السياسي للأحزاب المناهضة للسلطة الحالية ، كما سجلوا نجاحات وإخفاقات قنوات عربية في واقع اليوم .

وحذر المشاركون في الندوة الإعلام والإعلاميين من تحول دورهم من ناقل للخبر إلى صانع له وطرف فيه.

كما ناقشت الندوة كيفية توخي المؤسسات الإعلامية الحذر من الانخراط في خطاب كراهية، وضربت مثلا بنماذج إعلامية روسية قالت إنها تعود للحقبة السوفيتية .

وألمح باحثون أمريكيون إلى أنه لا توجد في الولايات المتحدة روادع قانونية لتنظيم رسائل القنوات الإعلامية وإبعادها عن خطاب الكراهية لا من المحكمة العليا او الكونغرس  .

وخلصت الندوة إلى توصيات تصب مجملها في منع وسائل الإعلام في العالم العربي من أن تكون عنوانا لمشاكله.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

بعد التجربة.. بريطانيا تحذر هذه الحالات من تلقي لقاح فايزر- بيونتك

بريطانيا أول دولة ترخّص استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (رويترز)

مسلحون في زي عسكري يسطون على سفارة أوكرانيا في السودان

الجناة كان بحوزتهم كمية من الأسلحة (وكالة السودان للأنباء)

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

بعد إعلان خسارته في انتخابات النواب.. "أحمد طنطاوي" ضمن الأعلى تداولا في مصر

أحمد الطنطاوي اشتهر بمعارضته الشديدة داخل البرلمان (موافع التواصل)

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

شاهد: تشييع جثمان الشاب الشيشاني قاتل المعلم الفرنسي في باريس

تشييع جنازة الشاب عبد الله أنذروف في قريته الشيشانية (موافع التواصل)

شرطي فرنسي يطرح مصورا على الأرض ويصيبه بجروح (فيديو)

المصور كلوتير أتشي (رويترز)