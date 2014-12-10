ندوة إقليمية بعنوان"الإعلام في مناهضة خطاب الكراهية والتعصب"

نظم مركز الجزيرة للدراسات ندوة إقليمية تنعقد بالدوحة تحت عنوان " الإعلام في مناهضة خطاب الكراهية والتعصب", تناقش الندوة دور الإعلام العربي في فض النزاعات وتعزيز حقوق الإنسان ومناهضة الكراهية بين العرب في البلدان العربية.

بحث المشاركون في الندوة عدة محاور منها استراتيجيات ما يطلق عليها قنوات الإسلام السياسي, والمصطلحات الإعلامية المستخدمة لتطبيق الغايات والمصالح السياسية، ودور الإعلام في القضية الفلسطينية .

وطرح المحاضرون نموذج الإعلام المصري للإقصاء السياسي للأحزاب المناهضة للسلطة الحالية ، كما سجلوا نجاحات وإخفاقات قنوات عربية في واقع اليوم .

وحذر المشاركون في الندوة الإعلام والإعلاميين من تحول دورهم من ناقل للخبر إلى صانع له وطرف فيه.

كما ناقشت الندوة كيفية توخي المؤسسات الإعلامية الحذر من الانخراط في خطاب كراهية، وضربت مثلا بنماذج إعلامية روسية قالت إنها تعود للحقبة السوفيتية .

وألمح باحثون أمريكيون إلى أنه لا توجد في الولايات المتحدة روادع قانونية لتنظيم رسائل القنوات الإعلامية وإبعادها عن خطاب الكراهية لا من المحكمة العليا او الكونغرس .

وخلصت الندوة إلى توصيات تصب مجملها في منع وسائل الإعلام في العالم العربي من أن تكون عنوانا لمشاكله.