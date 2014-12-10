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كيري يطالب الكونغرس بتفويض أوسع لقتال تنظيم الدولة

10/12/2014

دعا وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الكونغرس إلى الموافقة على تجديد التفويض باستخدام القوة العسكرية ضد قواعد تنظيم الدولة الإسلامية وفروع القاعدة في كل مكان في العالم خارج سوريا والعراق لمدة ثلاث سنوات.

وأوضح كيري أن التفويض المطلوب يجب أن يتسم بالمرونة اللازمة في نشر قوات قتالية لمواصلة مواجهة التنظيم في كل الأماكن التي تتواجد فيها قوات تابعة له.

وقال إنه من الخطأ أن نوحي للمتطرفين بأن ثمة مكانا آمنا لهم خارج سوريا والعراق وأن نحرص على ألا تمتد هذه الحرب خارج سوريا والعراق.

وبموجب الدستور الأمريكي فإن قرار إعلان الحرب هو من اختصاص الكونغرس حصرا، ولكن إدارة أوباما تجاوزت هذا الإجراء الرسمي بشنها غارات جوية في العراق وسوريا ضد تنظيم الدولة، مستندة بذلك على إجازات سابقة باستخدام القوة العسكرية.

حيث قد أصدر الكونغرس سابقاً بعد هجمات 11 سبتمبر الأولى تلك الإجازات عام 2001 ضد تنظيم القاعدة وحركة طالبان، ثم في العام 2002 عندما أجاز غزو العراق.

واستنادا إلى هذه الإجازات، أكد كيري أن الإدارة ستواصل حملتها العسكرية ضد التنظيم حتى لو رفض الكونغرس إصدار الموافقة موضحا أن الحرب ستستمر بموجب الإجازة الصادرة في 2001.

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