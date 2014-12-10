تنديد بالانتهاكات بحق المعتقلين في السجون الأمريكية

نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بعد اطلاعها على تقرير الكونغرس الأمريكي بشأن عمل وكالة الاستخبارات الأمريكية، بالتجاوزات والانتهاكات بحق معتقلين من قبل وكالة الاستخبارات الأمريكية.

وقالت المنظمة إن تلك الأعمال تدعو إلى ضرورة التذكير بالمعايير التي يجب اتباعـُها لحماية المعتقلين كما حذّرت المنظمة من أن يكون التعذيب أحد الخيارات المتبعة للرؤساء الأمريكيين في المستقبل.

وعلى صعيد متصل, طالبت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" بمحاسبة الأطباء الذين اشتركوا مع وكالة الاستخبارات الأمريكية "سي آي ايه" في تعذيب المعتقلين.

وأضافت المنظمة أن الأطباء قاموا بدور محوري في ما وصفتها بالاعتداءات الوحشية، وتحديدِ أساليب التعذيب، بما في ذلك التقنية التي تُلحق أذى شديداً نفسياً وبدنياً بالمعتقلين.

وبمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب حذرت "منظمة العفو الدولية" مما سمتها "الوعود الكاذبة" للحكومات بالكف عن التعذيب. ودشنت "منظمة العفو الدولية" حملة في ألمانيا تحت عنوان "أوقفوا متاجر التعذيب". وكشفت عينة عشوائية لمجموعة من الآراء أن أربعة من بين عشرة أشخاص في العالم لا يعتقدون أنهم سيكونون في مأمن من التعذيب في حال تم توقيفهم أمنياً.