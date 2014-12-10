الناجون من الإيبولا هم الجنود الحقيقيون لإنقاذ المصابين

قال أطباء متخصصون بالأمراض الوبائية إن تدريب الناجين من مرض الإيبولا غير المهددين بالإصابة بالمرض مرة أخرى أو تتدنى لديهم احتمالات العدوى مهم للسيطرة على الوباء وسيساعد على إنقاذ حياة الآلاف ويحد من انتشار الفيروس.

وأوضح هؤلاء الأطباء أن الناجين أصبح لديهم مناعة وهم الوحيدون في العالم الذين يتمتعون بالحماية من الفيروس مما قد يسمح لهم برعاية المرضى دون مخاطر تهدد حياتهم.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد قالت إن التفشي وهو الأسوأ لمرض الإيبولا أسفر عن وفاة 6331 شخصا في الدول الثلاث الأكثر تضررا وهي غينيا وليبيريا وسيراليون وإنه أصاب 17800 شخص بينهم 7719 في ليبيريا و7798 في سيراليون.

وأضاف الأطباء أن الناجين أيضا يتحدثون اللغات المحلية ولديهم علم بالثقافة المحلية وهذه المزايا ستساعد المجتمعات المحلية على تقبل العلاج وعدم رفضه كما هو جار ٍ حالياً.

وأشاروا إلى قدرة الناجين على التبرع بدمائهم ذلك لأن الأجسام المضادة فيها قد تكون وقائية وتساعد المصابين على اكتساب المناعة.

وقد أثبتت التجارب الماضية فعالية حملات التصدي للأوبئة بالاعتماد على السكان في المناطق المنتشرة بها – مثل حملة لمكافحة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) بجنوب افريقيا- حيث أمكن تحويل الناجين إلى مدافعين ومتخصصين.

هذا بالإضافة إلى ما سيتحقق من توفير فرص للناجين من الإيبولا للعمل في مجال الرعاية بما يخدم اقتصاد منطقة إفريقيا تحت الصحراء والتي تكبدت أضرارا مالية تقدر بما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار منذ تفشي الفيروس.

يشار إلى أن معدل الشفاء من الوباء يصل حاليا إلى نحو 30 في المئة, وأن هناك آلاف الناجين الذين يمكن أن تثبت مناعتهم ضد المرض من خلال تحاليل الدم.