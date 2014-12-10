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إيران تتوقع انخفاض أسعار النفط دون 40 دولاراً للبرميل

10/12/2014

حذر كبير محللي أسواق النفط  في وزارة النفط الإيرانية محمد صادق ميماريان من أن أسعار النفط العالمية قد تهوي إلى مستوى أربعين دولاراً للبرميل.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ"  الاقتصادية الأمريكية عن ميماريان قوله إن هذا التهاوي قد يقع إذا تفاقمت حدة الانقسامات في منظمة أوبك ، أو اندلعت حرب أسعار بين الدول المنتجة للنفط.

وكشف ميماريان  أن بلاده تأمل في أن  يقفز إنتاجها من حوالي مليونين وسبعمائة الف برميل حاليا ً إلى أربعة ملايين وثمانمائة ألف برميل يومياً ، وذلك إذا رُفعت العقوبات المفروضة عليه.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد حذر من أن هبوط أسعار النفط سيؤثر على  دخول دول الخليج وبرامجها التنموية.

وأوضح أمير الكويت خلال أعمال القمة الخليجية الخامسة والثلاثين التي اختتمت في الدوحة أمس أن أحد حلول هذه الأزمة  يتمثل في مزيد من التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وبينما عاود خام برنت هبوطه بعد توقع إيران المزيد من التراجعات في الأسعار لتلامس مستويات أقل من 40 دولارا، يجري الحديث في أروقة الأسواق عن دعوة اوبك الى اجتماع طارئ خلال الربع الاول من العام القادم لبحث المشكلة.   

في هذه الأثناء سجل الذهب اليوم الأربعاء استقرارا عند أعلى مستوياته في نحو 7 أسابيع مستفيدا من ضعف سعر الدولار والتداول في أسواق الأسهم العالمية , الأمر الذي دفع المستثمرين للبحث عن الامان في المعدن النفيس.  

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