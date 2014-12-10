إنستغرام تتخطى 300 مليون مستخدم متجاوزة تويتر

قالت إنستغرام خدمة تبادل الصور التابعة لموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي على الإنترنت إن لديها أكثر من 300 مليون مستخدم يتبادلون ما يزيد على 70 مليون صورة وفيديو يومياً.

ولدى موقع التدوين المصغر تويتر 284 مليون مستخدم نشط وفقاً للموقع.

وتخطت إنستغرام التي دشنت قبل أربعة أعوام 200 مليون مستخدم في شهر مارس اذار الماضي. وقالت الخدمة التي اشتراها فيسبوك في إبريل نيسان 2012 في مدونة إن المستخدمين سوف يرون الآن علامة مميزة للحسابات الرسمية للمشاهير والرياضيين والعلامات التجارية مع تحرك إنستجرام إلى إلغاء الحسابات الزائفة.

يذكر أنه في الثاني عشر من أبريل من عام 2012، استحوذت شركة فيس بوك على تطبيق إنستغرام بصفقة بلغت مليار دولار نقدا وكذلك في استحوذت على الأسهم , كانت الصفقة تتميز بأنها كانت مصدر لضجة حتى قبل الكشف عنها، وكذلك فإن مبلغ الصفقة يتناقض مع ما دفعته ياهو لشراء موقع فليكر في عام 2005 والذي كان 35 مليون دولار، والذي جعل موقع فلكر على قائمة الـ 50 موقع الأكثر زيارة حول العالم.

في ديسمبر عام 2010, حصل التطبيق على مليون مستخدم, وبعد سنة أي في عام 2011 حصل التطبيق على زيادة 500% من المستخدمين ليصل العدد إلى 5 ملايين مستخدم, وفي السنة الثالثة لتطبيق تضاعف العدد، خصوصا مع إطلاق التطبيق لمنصة Android, ليتخطى عدد المستخدمين 30 مليون مستخدم. في يوليو عام 2011, قام مستخدموا التطبيق برفع 100 مليون صورة، وفي شهر أغسطس من نفس العام وصل عدد الصور المرفوعة إلى 150 مليون صورة أي خلال شهر واحد , حتى تجاوزعدد المستخدمين الآن 300 مليون مستخدم.