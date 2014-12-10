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إرجاء جلسة انتخاب الرئيس اللبناني إلى 7 يناير المقبل

10/12/2014

أرجأ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الأربعاء جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، للمرة الـ 16 على التوالي إلى السابع من كانون ثان/ يناير ، بعد 200 يوم من الفراغ في موقع الرئاسة ، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة.

وقال الأمين العام للمجلس عدنان ضاهر في بيان إنه بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية أرجأ الرئيس بري الجلسة التي كانت مقررة ظهر اليوم إلى ظهر الأربعاء في السابع من كانون ثان/يناير.

وبلغ عدد النواب الذين حضروا إلى قاعة مجلس النواب 56 نائبا ، فيما النصاب القانوني لانتخاب رئيس للجمهورية هو حضور 86 نائبا جلسة الانتخاب ،من أصل 128 نائباً .

وبذلك تكون جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقبلة هي الجلسة الـ 17 بعد أن عجز النواب عن إنجاز المهمّة خلال 16 جلسة سابقة ، لم يؤمّن النصاب في 15 منها.

وكانت ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان انتهت في 25 أيار/مايو الماضي.

وينتخب رئيس الجمهورية بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى وإذا لم يحصل المرشّح على أصوات تلثي عدد النواب المطلوب للفوز، تجري عملية اقتراع جديدة ويكتفي المرشح بالغالبية المطلقة من الأصوات .

 ولا يشترط الدستور اللبناني إعلان الترشح إلى رئاسة الجمهورية ، حيث يمكن لمجلس النواب اختيار شخصية لم تعلن ترشحها رسميا للرئاسة الأولى في لبنان.

وإذا تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، تنتقل صلاحيات الرئيس الى مجلس الوزراء .

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