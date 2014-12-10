أمريكا تنفذ 20 ضربة جوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية

قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة نفذت 20 ضربة جوية ضد متشددي تنظيم الدولة الإسلامية في الأيام القليلة الماضية.

وأفاد البيان أنه منذ يوم الاثنين نفذت القوات الأمريكية سبع ضربات ضد متشددي التنظيم في سوريا وقادت 13 ضربة في العراق مع الدول الحليفة.

وقالت القيادة المركزية إن الضربات التي تركزت على بلدة كوباني السورية الحدودية وأيضا قرب سنجار والقائم والرمادي والموصل وسامراء في العراق أصابت مواقع قتالية عدة تابعة للدولة الإسلامية , وكذلك مباني وعربات ووحدات قتالية.

وعلى جانب آخر أعلنت وزارة الدفاع البريطانية يوم الأربعاء أن أحد مقاتلاتها قصفت مستودعا لتنظيم الدولة الإرهابي في محافظة الأنبار, غرب العراق.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن القوات العراقية التي تقاتل تنظيم الدولة الإرهابي تلقت اليوم دعما إضافيا من قوات التحالف الدولي, ومن بينهم سلاح الجو الملكي البريطاني.

وأضافت أنه في وقت مبكر صباح اليوم نفذت طائرة "تورنادو" طراز (جي آي 4) هجوما على مستودع تخزين لتنظيم الدولة بالقرب من مدينة راوة في محافظة الأنبار مستخدمة قنبلة موجهة من طراز (بيفواي).

وأضافت أن فريقا عسكريا بريطانيا في شمال العراق يواصل العمل مع الشركاء في التحالف لتدريب قوات المشاة الكردية, التي استطاعت تحرير عدد من المناطق من سيطرة التنظيم.