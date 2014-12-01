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واشنطن: لا اتفاق مع تركيا على منطقة حدودية عازلة

1/12/2014

قوات تركية على الحدود التركية السورية

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية الاثنين إن الولايات المتحدة تبحث عددا من المقترحات مع تركيا بشأن أمن الحدود مع سوريا بما في ذلك منطقة حظر طيران محتملة أو منطقة آمنة. وأضافت أن المسؤولين ليسوا مستعدين لتنفيذ خطة محددة.

وتابعت المتحدثة جين ساكي قائلة أنه كانت هناك خلافات مع أنقرة بشأن كيفية تأمين الحدود مع سوريا. وفي وقت سابق هونت وزارة الدفاع الأمريكية من شأن فكرة إنشاء منطقة عازلة بطول الحدود وهو ما قد يؤمن قوات المعارضة واللاجئين.

وتابعت ساكي في حديثها اليومي للصحفيين "جرت محادثات متواصلة بشأن عدد من المقترحات التي طرحتها تركيا واتخذت أشكالا عديدة ولكن ما زال هناك خلافات ونحن لم نتخذ قرارا بشأن مسار محدد للتنفيذ."

في سياق أخر، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الولايات المتحدة قادت 55 ضربة جوية تستهدف تنظيم الدولة في العراق وفي سوريا منذ الجمعة الماضي.

وأضافت القيادة المركزية في بيان صدر يوم الاثنين إنه جرى توجيه 27 ضربة جوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا و28 في العراق. فأصابت أهدافا متنوعة تشمل مباني تابعة للدولة الإسلامية ومركبات ودبابات ووحدات مقاتلة. وتابعت أن إحدى الضربات في سوريا أصابت جماعة خراسان التابعة لتنظيم القاعدة.

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