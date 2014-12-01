نتنياهو: إسرائيل قد تتجه نحو إجراء انتخابات مبكرة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يواجه أزمة في الائتلاف الحاكم الاثنين إنه قد يدعو لانتخابات عامة مبكرة ما لم يتوقف الوزراء “المتمردون” عن مهاجمة سياسات الحكومة.

وانقسمت حكومة نتنياهو بشأن عدد من القضايا بينها موازنة عام 2015 وارتفاع تكاليف المعيشة والسياسة تجاه الفلسطينيين ومشروع قانون دولة الشعب اليهودي الذي يقول منتقدوه إنه سيظلم الأقلية العربية التي تعيش في إسرائيل.

ولمح نتنياهو إلى احتمال الدعوة لانتخابات مبكرة في تصريحات علنية أمام أعضاء حزب ليكود اليميني الذي يرأسه. وقال "إنني لم أحظ بالوفاء حتى بأهم التزام وهو ولاء ومسؤولية الوزراء تجاه الحكومة التي يعملون فيها."

وأضاف قوله "أطالب هؤلاء الوزراء بالتوقف عن إضعافي ووقف الهجمات. أطالب أن يتحدوا وراء السياسة المناسبة لقيادة البلاد من أجل أمنها واقتصادها وخفض تكاليف المعيشة في كل المجالات. إذا وافقوا على ذلك فسيكون بإمكاننا العمل معا. وإذا رفضوا فسنستخلص النتائج وسنعود للناخبين."

ومن المتوقع ان يلتقي نتنياهو مع اثنين من أشد منتقديه في مجلس الوزراء وهما وزير المالية يائير لابيد زعيم حزب يش عتيد الوسطي الذي اختلف مع رئيس الوزراء بشأن ميزانية الدولة لعام 2015 ووزيرة العدل تسيبي ليفني زعيمة حزب هاتنوا الوسطي.

وكانت ليفني انتقدت بشدة قانون دولة الشعب اليهودي الذي نال موافقة مجلس الوزراء على الرغم من اعتراضاتها قبل أسبوع لكن لم يتم بعد عرضه على البرلمان.

وأشار استطلاع للرأي نشره صحيفة هاآرتس التي تميل لليسار يوم الأحد أنه رغم تراجع شعبية نتنياهو فإنه من المرجح أن يفوز بولاية رابعة إذا أجريت الانتخابات اليوم.

وأظهر الاستطلاع أن معدلات التأييد لنتنياهو تراجعت إلى 35 في المئة مقارنة باثنين وأربعين في المئة في نهاية الحرب على قطاع غزة خلال يوليو تموز وأغسطس آب لكنه لا يزال يقود السباق ضد منافسين محتملين.