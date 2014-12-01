سقوط 148 عنصرا من "تنظيم الدولة" بين قتيل وجريح

أحد المواقع التي استهدفتها طائرات التحالف الدولي في العراق "Getty"

قتل وأصيب 148 عنصرا من "تنظيم الدولة" في الموصل وتلعفر شمال العراق بقصف جوي لطائرات التحالف الدولي.

وقال مصدر أمني، إن طائرات التحالف رصدت رتلا لـ"تنظيم الدولة"، يتألف من 22 عجلة قرب مدينة الموصل فأمطرته بوابل من القذائف، وتمكنت من تدمير الرتل بالكامل وقتلت 30 مسلحا وأصابت 57 آخرين بجروح.

وأضاف المصدر، أن مسلحي كتائب الموصل هاجموا عجلة تابعة لعناصر "تنظيم الدولة" في منطقة البريد بالساحل الأيسر لمدينة الموصل، وتمكنوا من قتل 3 مسلحين، كما هاجمت الكتائب عجلة أخرى لأفراد التنظيم في منطقة العزبة جنوبي الموصل وقتلت عدداً ممن كانوا يستقلون العجلة.

وعلى صعيد متصل، أعلن المصدر نفسه أن رتلا لعناصر "تنظيم الدولة" تعرض لقصف عنيف من قبل طائرات التحالف في تلعفر، مما أدى إلى مقتل أكثر من 70 مسلحا.