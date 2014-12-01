تنافس بين رونالدو وميسي ونيوير على لقب أفضل لاعب

رونالدو وميسي ونيوير

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الاثنين القائمة المختصرة للاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم، والتي ضمت البرتغالي كريستيانو رونالدو والهداف الأرجنتيني ليونيل ميسي وحارس مرمى المنتخب الألماني ونادي بايرن ميونيخ مانويل نيوير.

ويدافع رونالدو عن جائزة أفضل لاعب في العالم والتي توج بها في 2013، كما أنه حصل على الجائزة ذاتها في 2008. وحصل ميسي على تلك الجائزة أربع مرات. وتوج نيوير هذا العام بلقب مونديال البرازيل بجانب ثنائية الدوري والكأس مع بايرن ميونيخ.

ويأمل نيوير أن يسير على نهج مواطنه لوثار ماتيوس وهو اللاعب الألماني الوحيد المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم في عام 1991 . وقال نيوير :"إنه نبأ رائع وشرف كبير بالنسبة لي".

وأضاف :"بالنسبة لحارس مرمى أن يتم اختياره ليس بالأمر الهين بكل تأكيد، أتوجه بالشكر لفريقي بشكل خاص، لقد عشنا عاما رائعا وفزنا بالألقاب مع المنتخب الألماني وبايرن ميونيخ".

وتم اختيار يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني في القائمة المختصرة لأفضل مدرب في العالم، بجانب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد والأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد.

ودخلت البرازيلية مارتا الفائزة بجائزة أفضل لاعبة في العالم خمس مرات من قبل، إلى القائمة المختصرة بجانب الأمريكية ابي وامباك الفائزة بالجائزة في 2012، وأيضا الألمانية نادين كيسلر الفائزة بجائزة أفضل لاعبة في أوروبا.

وتم ترشيح رالف كيلرمان الفائز مع فريق فولفسبورج بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات، ومارين مينيرت الفائزة بكأس العالم للسيدات تحت 20 عاما ونوريو ساساكي المدير الفني للمنتخب الياباني للسيدات، لجائزة أفضل مدرب في العالم لكرة القدم للسيدات.

وسيتم الإعلان عن الفائزة بجائزة أفضل لاعب في العالم في زيوريخ يوم 12 كانون ثان/يناير المقبل، بعد تصويت يشارك فيه مدربو منتخبات وطنية وقادة فرق وصحفيون.