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تجدد الاشتباكات في هونغ كونغ يغلق مقر الحكومة

1/12/2014
اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في هونغ كونغ "Getty"

اندلعت اشتباكات في هونغ كونغ بين الشرطة والمتظاهرين المطالبين بإجراء إصلاحات ديمقراطية صباح اليوم الاثنين، مما تسبب في إغلاق مقر الحكومة.

وذكرت الشرطة أنها اعتقلت 40 ناشطا عقب اشتباكات اندلعت بعد محاولة المتظاهرين محاصرة المقرات الحكومية، كما خلفت المصادمات عددا من الجرحى، في حين أكد أحد قادة الطلاب المتظاهرين، أنهم سيواصلون محاصرة المقر إلى أن تلبي الحكومة مطالبهم.

وكانت الشرطة قد أزالت حواجز من أحد مواقع الاعتصامات الأسبوع الماضي، ولكن الطلاب أصروا على مواصلة احتجاجاتهم .

ويطالب المحتجون المؤيدون للديمقراطية في هونغ كونغ بانتخابات حرة، لاختيار حاكم المدينة المقبل في عام 2017، بدلا من الاختيار بين مرشحين اثنين فقط، جرت الموافقة عليهما مسبقا من قبل بكين.

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