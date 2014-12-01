انتحاري يقتل 9 أشخاص في جنازة بأفغانستان

أحد تفجيرات العاصمة "كابول" "Getty"

فجر انتحاري نفسه اليوم الاثنين في جنازة بمقاطعة "بوركا" في إقليم "بغلان" شمالي العاصمة كابول، مما أدى لمقتل 9 أشخاص على الأقل بينهم شرطيان, وإصابة أكثر من 12 شخصا حسب مسؤول محلي أفغاني.

وذكرت تقارير إعلامية أن الهجوم استهدف أفراد الشرطة ومسؤولين محليين ممن كانوا يشاركون في الجنازة, التي حضرها نحو ألف شخص.

ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، فيما تزايدت هجمات مقاتلي حركة "طالبان" في أفغانستان هذا العام.

في هذه الأثناء تواصل القوات الأجنبية انسحابها من الأراضي الأفغانية بعد أكثر من عقد على بداية الحرب فيها.

وتجدر الإشارة إلى أن انتحاريا قتل في الأسبوع الماضي، أكثر من خمسين شخصا بينهم سبعة من رجال الشرطة، لدى مشاهدتهم لمباراة في ملعب الكرة الطائرة بإقليم "بكتيكا" شرقي أفغانستان.