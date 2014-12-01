الناتو يتهم روسيا بانتهاك وقف إطلاق النار بشرق أوكرانيا

الأمين العام لحلف ناتو ينس شتولنبرج

اتهم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس شتولتنبرج روسيا الاثنين بانتهاك اتفاق لوقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا من خلال إرسال شحنات ضخمة من الأسلحة المتطورة إلى "الانفصاليين" الموالين لروسيا.

وقالت أوكرانيا الأحد إن قافلة من 106 مركبات دخلت أراضيها في شرق البلاد قادمة من روسيا دون الحصول على إذن مسبق منها متهمة موسكو باستغلال شحنات المساعدات الانسانية لإرسال الأسلحة والذخيرة إلى المقاتلين الانفصاليين.

وقال شتولتنبرج في مؤتمر صحفي "نشهد حشودا عسكرية ملحوظة داخل أوكرانيا وحولها" مضيفا أن هناك "عمليات نقل كبيرة للأسلحة والمعدات الروسية المتطورة والطواقم العسكرية إلى المقاتلين الانفصاليين ممن يلجؤون للعنف."

وتنفي موسكو استخدام القوافل الانسانية لنقل الأسلحة وترفض الاتهامات الغربية لها بتسليح المقاتلين الانفصاليين وإرسال مقاتلين لمساندتهم. وتتهم روسيا في المقابل الغرب وكييف بشن حملة عنف عشوائي في منطقتي لوجانسك ودونيتسك بشرق أوكرانيا.

وقال شتولتنبرج تعليقا على عبور القافلة إن الطريقة المثلى لتحسين الوضع الانساني في شرق أوكرانيا هي وقف انتهاكات اتفاقية مينسك التي أبرمت لوقف النزاع في شرق أوكرانيا واحترام وقف إطلاق النار.

وقال "نحن نلاحظ أن الانفصاليين وروسيا لا يفعلون ذلك. إن روسيا تؤجج النزاع عبر توفير.. المعدات وأنواع أخرى من الدعم للانفصاليين وبالتالي تقوض وتنتهك وقف إطلاق النار فضلا عن جهود التوصل إلى حل سلمي عبر المفاوضات."

ويلتقي وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي يوم الثلاثاء في بلجيكا لمناقشة الوضع في أوكرانيا ومراجعة الخطوات التي اتخذها الحلف -المكون من 28 دولة- لتعزيز دفاعاته وطمأنة الدول الحليفة في شرق أوروبا التي تشعر بالقلق بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم في مارس آذار الماضي.

ومن المتوقع أن يتفق الوزراء على استئناف تدابيرهم الحالية التي تشمل المناورات ونشر فرق صغيرة من الجنود في دول شرق أوروبا طوال عام 2015.