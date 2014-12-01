الزهار: "لن ترحل حكومة التوافق إلا بوجود بديل"

محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" "Getty"

أكد محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، أن انقضاء فترة 6 أشهر وهو العمر المحدد مسبقاً لحكومة التوافق لا يعني انتهاءها فوراً ورحيلها، بل ستبقى حتى يتم بحث بدائل أخرى حسب تعبيره.

وأشار الزهار إلى أن أي بدائل لحكومة التوافق يجب أن يجري الاتفاق عليها مع الفصائل والقوى الوطنية، وأن الحكومة لن تنتهي إلا بوجود حكومة أخرى، موضحا أن المشكلة ليست في مدة الحكومة بل في عملها.

وأكد الزهار أن حكومة التوافق فشلت حتى الآن في تحقيق أي شيء للمواطنين خاصة سكان قطاع غزة، ولم تتخذ أي إجراءات للانتخابات أو الإعمار ولا تتواصل مع الوزارات بقطاع غزة.

وقال القيادي في حماس إنه يجب أن تكون هناك خيارات وبدائل أخرى ، ولن نتعجل في الحديث عنها لأنه لا بد أن يكون هناك اتفاق وطني مع الفصائل حولها، وبالتالي لا بد أن يجري الاتفاق على برنامج بكيفية الرد على هذه الحكومة، بحيث لا تكون القضية قفزة بالهواء وإحداث فراغ".

وأشار إلى أن الشارع الفلسطيني يشعر بالملل من الحديث عن المصالحة، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة أن يكون لـ"حماس علاقات مع الدول العربية والإقليمية.