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اختطاف رجل أمن تونسي وقطع رأسه

1/12/2014
 جندي تونسي يحرس أحد المباني الحكومية "Getty"

ذكرت وزارة الداخلية التونسية اليوم الاثنين، إن مسلحين اختطفوا الليلة الماضية رجل أمن وقطعوا رأسه في مدينة الكاف الواقعة شمال تونس .

وقال المتحدث باسم الوزارة  محمد علي العروي ، إن رجل الأمن حسن السلطاني كان برفقة أخيه في سيارة في منطقة "الطويرف" بمدينة الكاف، حين اعترضتهما مجموعة تضم أكثر من عشرة مسلحين اختطفته حين عرفت هويته بينما أخلت سبيل أخيه.

وأضاف، أنه عثر اليوم على جثة السلطاني مقطوعة الرأس في المكان ذاته، وأن الوحدات الأمنية والعسكرية بدأت في عمليات تمشيط في المنطقة المذكورة لتعقب آثار الجناة.

تجدر الإشارة إلى أن خمسة ضباط قتلوا في وقت سابق شهر نوفمبر الماضي في كمين نصبه مسلحون في مدينة الكاف استهدف حافلة تقل جنودا.

ورفعت الحكومة درجة التأهب الأمني مع استعداد البلاد لخوض جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، التي يتنافس فيها الرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي وزعيم حركة "نداء تونس" السياسي المخضرم الباجي قايد السبسي .

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