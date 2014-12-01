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احتجاجات في موسكو على تعديل نظام الرعاية الصحية

1/12/2014
إحدى الاحتجاجات في شوارع موسكو "Getty"

تظاهر أكثر من ألف روسي وسط موسكو أمس الأحد، احتجاجا على تعديلات في  نظام الرعاية الصحية وللمطالبة بتحسين رواتب الأطباء وظروف عملهم.

وذكرت تقارير إعلامية أن أكثر من سبعة ألاف طبيب قد يفقدون وظائفهم  في إطار هذه التعديلات، مع توقع إغلاق نحو 28 مستشفى وعيادة طبية في موسكو وحدها خلال الأشهر القليلة المقبلة، في حين يقول مسؤولون روس إن اعادة تنظيم هذا القطاع سيهدف إلى رفع مستوى الكفاءات.

وردد المحتجون وأغلبهم أطباء وموظفو رعاية صحية، شعارات وحملوا لافتات كتب على إحداها "الأطباء والمرضى اتحدوا".

وشهدت مدينتا "سان بترسبرج" و"فلاديفوستوك" ومدن روسية أخرى، احتجاجات مماثلة ضد هذه التعديلات في مطلع الأسبوع حسبما ذكرت وكالات الأنباء الروسية.

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