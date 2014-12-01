إصابة فلسطينية طعنت إسرائيليا قرب القدس

أحد الجنود الإسرائيليين "Getty"

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على فلسطينية حاولت طعن إسرائيلي قرب القدس المحتلة مما أدى إلى إصابتها، في حين أصيب الإسرائيلي بجروح بسيطة حسب ما أكدت مصادر رسمية إسرائيلية.

الحادثة، وقعت اليوم الاثنين، في منطقة "عتصيون"، التي تضم مستوطنات يهودية , وقال متحدث باسم الجيش "إن الإسرائيلي الذي اصيب مدني وإن قوات الأمن تمكنت من المشتبه بها ونقلتها لتلقي مزيد من الرعاية الطبية".

وذكرت متحدثة باسم مستشفى "هداسا" في القدس، الذي نقلت إليه الفلسطينية منفذة الهجوم، أن إصابتها خطيرة.

وتصاعدت وتيرة العنف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية خلال الأشهر المنصرمة، إذ قتل 11 إسرائيليا في هجمات نفذها فلسطينيون بينما قتل 12 فلسطينيا بينهم عدد من المهاجمين.

كما تزايدت التوترات خلال الأسابيع الأخيرة بسبب دخول مستوطنين يهود إلى الحرم القدسي مما أثار احتجاجات فلسطينية متعددة.