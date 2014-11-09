21 قتيلا في قصف جوي سوري على مدينة الباب

قتل ما لا يقل عن 21 شخصا وأصيب نحو مئة الليلة الماضية السبت، جراء إلقاء براميل متفجرة وغارات نفذتها طائرات تابعة للجيش النظامي السوري على مناطق في بلدة الباب الواقعة شمال شرقي مدينة حلب، والتي يسيطر عليها تنظيم الدولة، بحسب ما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان.

قتلى وجرحى في قصف لقوات النظام على حي الشعار بحلب

وذكر أحد المصادر أن من بين القتلى طفلا ويتوقع أن يرتفع عدد القتلى؛ لأن بعض المصابين في حالة خطرة.

ولم تتحدث وسائل الإعلام السورية عن أي غارات بالمنطقة, فيما يكثف الجيش السوري غاراته الجوية ولا سيما في غرب البلاد. وفي بعض الأحيان يستهدف مناطق يسيطر عليها مقاتلو المعارضة السورية, وفي بعض الأحيان يستهدف مناطق تتعرض للقصف من قبل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وتقصف طائرات التحالف أهدافا تابعة لتنظيم الدولة في سوريا، ضمن حملة تقول واشنطن إنها لا تتم بالتنسيق مع دمشق. وسبق أن قصف الجيش السوري منطقة قرب الباب في سبتمبر/أيلول قائلا إنه نجح في "تصفية عدد من الإرهابيين" بعد فترة من بدء الضربات الجوية بقيادة الولايات المتحدة.

وتركزت الضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة بشكل أساسي على شمال وشرق سوريا؛ حيث يسيطر تنظيم الدولة وجماعات أخرى على أراض متاخمة لتركيا والعراق.