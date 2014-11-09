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طهران ترفض اتهامها بانتهاك اتفاق نووي

9/11/2014

نفت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية ما وصفته بمزاعم الولايات المتحدة بانتهاك إيران بنود الاتفاق النووي المؤقت، والذى أبرِم في نوفمبر 2013.

ونقلت قناة "برس تي في الإيرانية الأحد عن المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال واندى قوله "نرفض مزاعم اتهام إيران بانتهاك بنود الاتفاقية عن طريق ضخ غاز اليورانيوم الطبيعي في واحدة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة.

وأوضح واندى أن ضخ غاز اليورانيوم الطبيعي لأجهزة الطرد المركزي فى إحدى المنشآت البحثية، يعد ضمن إطار الاتفاق المؤقت بين إيران والسداسية الدولية ولا يخالف الضمانات أو خطة العمل المشتركة المتفق عليها في جنيف العام الماضي، مؤكدا أن بلاده لم تقدم أي تعهدات بوقف أبحاثها.

وبدأت في وقت سابق اليوم في العاصمة العمانية "مسقط" محادثات ثلاثية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والاتحاد الأوروبي تستمر يومين، وتهدف لتقريب وجهات نظر الأطراف الثلاثة والتوصل بينها لاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.

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