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خبير أمنى:تنظيم الدولة فقد توازنه ويعيش حالة من التخبط

9/11/2014

قال خبير أمني عراقي إن تنظيم الدولة يتلقى ضربات موجعة في أماكن متعددة .. كان آخرها بمدينة بيجي التابعة لمحافظة صلاح الدين وسط البلاد، ويعانى الآن من الفوضى والتخبط في القرار.

وأضاف اللواء عبد الكريم خلف أن مدينة بيجي تخضع لسيطرة القوات المسلحة العراقية ولم يتبق منها سوى 800 متر وتصبح منطقة محررة خلال يوم أو يومين، وأن مسلحي العشائر في محافظة الأنبار تمكنوا من تحرير المناطق من قبضة تنظيم الدولة ابتداء بمنطقة حديثة البغدادي باتجاه منطقة الدولاب.

وأشار إلى أن التنظيم تلقى ضربة جوية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أفقدته توازنه، حيث لم يقدم على أي هجوم ناجح منذ قرابة ثلاثة أسابيع.

ولفت إلى أن آخر هجوم شنه التنظيم على منطقة حديثة كان قبل ثلاثة أيام، فقد خلالها أكثر من 60 آلية بمن فيها من مقاتلين.

وأكد الخبير الأمني أنه تم خلال الهجوم الأخير، تأمين حزام بغداد وتحرير كافة المناطق القريبة من العاصمة من الجهات الشمالية الغربية والجنوبية، وإبعاد تنظيم الدولة مسافة 40 كيلو مترا.

وأردف قائلا إنه بالنسبة للأهداف المهمة؛ فإنه تم تجزئتها وحصرها وتطويقها لإضعافها، منوها إلى أن المدن التي يسيطر عليها تنظيم الدولة تم تقسيمها إلى عدد من الأهداف الصغيرة لاحتوائها وعزلها.

وأكد نجاح استراتيجية القوات العراقية للتصدي للتنظيم في عدة مناطق، بدءا من تكريت وجنوب غرب بغداد باتجاه منطقة الفلوجة، وكل المناطق المستهدف تحريرها يتم تجزئتها ومحاصرتها لتكون ضعيفة أمام الضربات الجوية والأرضية .. فيما تتم الهجمات بشكل تدريجي.

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