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بحاح: اليمن في خطر ما لم تنفذ مخرجات الحوار

9/11/2014

دعا رئيس الوزراء اليمني الجديد خالد بحاح في أول مؤتمر صحفي عقب أداء اليمين الدستورية كافة الأطراف السياسية إلى دعم حكومته. وحذر رئيس الوزراء من أن الدولة اليمنية ستكون في خطر إذا لم يتم تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

بحاح يدعو الأطراف اليمنية لدعم حكومته الجديدة

وشدد بحاح على ضرورة وجود النوايا الحسنة في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها البلاد، لكنه في الوقت نفسه قال إن تلك النوايا لا تكفي.

وأكد على ضرورة إيجاد الحلول عبر الحوار، مشيرا إلى أن الحل وجد في إطار الحوار الوطني والمبادرة الخليجية.

وتحدث عن معاقبة معرقلي العملية السياسية في البلاد، مشيرا إلى أن القرار أممي وليس حكوميا، وأن حكومته ستتعامل مع القرار على أساس دولي. وأشار إلى أن اليمن يواجه حاليا أزمات جنوبية وشمالية وشرقية وغربية.

وقد أدى اليمين الدستورية 30 وزيرا من أصل 36، مشيرا إلى أن الغائبين ثلاثة في الخارج وثلاثة في الداخل بحسب ما أفاد به مدير مكتب الجزيرة بصنعاء.

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