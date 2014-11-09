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النيجر والجزائر تبحثان التعاون لمكافحة الجريمة والإرهاب

9/11/2014

استعرض وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري الطيب بلعيز مع وزير الداخلية والأمن العام والشؤون الدينية في النيجر ماسودو حاسومي اليوم الأحد بالجزائر العاصمة سبل التعاون بين البلدين في العديد من المجالات خاصة فيما يتعلق بالأمن ومكافحة الجريمة والإرهاب.

وأشاد الوزير النيجري، في تصريح أدلى به عقب اللقاء، بالتجربة الجزائرية في مجال مكافحة الجريمة والإرهاب، مؤكدا أن بلاده تستفيد منها دائما واصفا العلاقات بين الجزائر والنيجر بأنها ممتازة وأن التعاون بينهما مثالي في العديد من المجالات لاسيما فيما يتعلق بالأمن ومكافحة الجريمة و الإرهاب.

من جهته، أوضح بلعيز أن اللقاء كان فرصة للتطرق إلى موضوعات مختلفة تتعلق بسبل دعم وتطوير التعاون بين البلدين والتي سيتم بحثها خلال أعمال اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-النيجرية المقرر انعقادها خلال النصف الأول من عام 2015.

وأضاف أنه تم التطرق كذلك إلى سبل تطوير وتنمية الولايات الحدودية والتدريب وبرامج التوأمة بين المؤسسات والهيئات تحت وصاية قطاع الداخلية و الجماعات المحلية.

وفيما يتعلق بالرعايا النيجريين المقيمين في الجزائر بصورة غير شرعية، أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري أنه تم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات لضمان عودتهم إلى بلادهم وذلك بطلب من حكومة النيجر.

يذكر أن زيارة وزير الداخلية والأمن العام والشؤون الدينية النيجري ماسودو حاسومي تستغرق يومين وتندرج في إطار تبادل التجارب والخبرات بين مختلف أجهزة الشرطة الإفريقية.

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