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المغرب يتمسك بطلب تأجيل كأس الأمم الأفريقية

9/11/2014
رئيس الاتحاد الافريقي عيسى حياتو – غيتي

يعقد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الثلاثاء المقبل بالقاهرة اجتماعا طارئا لحسم مصير إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد إصرار المغرب على عدم تنظيم البطولة في يناير المقبل حسبما كان مقررا، بسبب انتشار فيروس "إيبولا" في القارة السمراء.

وكان المغرب قد أعلن تمسكه بطلب تأجيل موعد بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي تستضيفها خلال الفترة من 17 يناير إلى الثامن من شهر فبراير من عام 2015 إلى عام 2016، وذلك بسبب قلقها من انتشار فيروس إيبولا خلال التجمعات الجماهيرية الكبيرة.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة المغربية في بيانها الليلة الماضية أن احتضان المغرب منافسات البطولة يحتم على السلطات الرياضية المغربية التشبث بطلب تأجيلها إلى السنة القادمة، مشيرة إلى أن فيروس إيبولا خلف أكثر من خمسة آلاف قتيل خلال بضعة أشهر وأكثر من 13 ألف مصاب.

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