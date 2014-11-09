القوات العراقية تتقدم لفك الحصار عن مصفاة بيجي

مصفاة بيجي

كشف ضابط في الجيش العراقي إن القوات العراقية وصلت إلى وسط مدينة بيجي في شمال البلاد الأحد في محاولة لكسر حصار "تنظيم الدولة" لمصفاة بيجي القريبة.

وأكد الضابط أن القوات دخلت من الجنوب والغرب وسيطرت على حي التأميم ووسط المدينة واستخدمت طائرات الهليكوبتر لمهاجمة عناصر "تنظيم الدولة" التي تطوق المصفاة. كما أوضح سلطان الجنابي وهو من سكان بيجي أن الاشتباكات مستعرة منذ ذلك الحين.

وأشار الجنابي إن بيجي تشهد موجهات عنيفة في الوقت الحالي وإنه يسمع دوي إطلاق نار وانفجارات مستمرة مشيرا الى أن القتال مستمر بلا توقف.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها قوات الأمن العراقية لوسط المدينة منذ إطلاق استراتيجية تطويق جديدة نهاية الشهر الماضي.

وكانت القوات العراقية قد لجأت إلى أسلوب جديد فطوقت بيجي من الغرب بهدف استعادة المدينة وقطع خطوط الامداد عن التنظيم الذي استخدم النفط والمنتجات المكررة لتمويل أنشطته في أراضي سوريا والعراق.