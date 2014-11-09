اعتقالات في القدس وحالة تأهب إسرائيلية

مواجهات بين شبان فلسطينيين وجنود إسرائيليين (رويترز)

تشهد المدن والقرى العربية (عرب 48) في إسرائيل اليوم الأحد إضرابا شاملا؛ احتجاجا على اشتشهاد الشاب الفلسطيني خير حمدان (22 عاما) بنيران الشرطة الإسرائيلية في كفر كنا أمس (السبت).

من جهته، قرر مفتش الشرطة العام الجنرال يوحنان دانينو رفع مستوى تأهب الشرطة في مختلف أنحاء إسرائيل إلى الدرجة (ج) -وهي ثاني أعلى درجة استعداد شرطية- خاصة في التجمعات السكنية العربية والمدن المختلطة، وذلك على خلفية الأحداث التي أعقبت استشهاد الشاب الفلسطيني.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أنه أوعز إلى قادة الشرطة في مختلف المناطق بالاحتكام إلى الحوار مع المواطنين العرب إلى جانب العمل بصرامة ضد أي جهات متطرفة تسعى للتأجيج.

وفي سياق متصل، أفادت تقارير فلسطينية الأحد بأن أجهزة الأمن الإسرائيلية اعتقلت الليلة الماضية (السبت) وفجر اليوم الأحد عشرة مواطنين من أنحاء مختلفة من مدينة القدس، بينهم عدد من الأطفال القاصرين.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان تأكيدهم أن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم بلدة الرام شمال القدس واعتقلت صبيا لم يتجاوز عمره 14 عاما.

واقتحمت قوات الاحتلال كذلك حي الثوري ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وداهمت عددا من منازل المواطنين والمخازن والمحال التجارية للبحث عن مفرقعات، واعتقلت شابا فلسطينيا.

وتحدثت الوكالة عن انتشار قوات الاحتلال الليلة الماضية في شوارع وأزقة وأحياء بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى واعتقال شخصين من حي بطن الهوى.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت منتصف الليلة الماضية ستة أشخاص بينهم أربعة فتية من حي شعفاط وسط المدينة.