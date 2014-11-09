أمازون تكشف عن سماعة ذكية تعمل بالأوامر الصوتية

كشفت شركة أمازون الأميركية للتجارة الإلكترونية النقاب عن سماعة اسطوانية الشكل، وتستطيع أداء مهام أكثر بكثير من مجرد بث الأغاني.

سماعة إيكو يمكن التحكم بها من خلال الصوت

ويمكن التحكم في السماعة الجديدة واسمها "إيكو" من خلال الصوت. كما تستطيع القيام بالكثير من الوظائف مثل إذاعة الأخبار، وتقارير حالة الطقس، وإنشاء قوائم المواعيد، وتنظيم المواعيد، وإيقاظ المستخدم من النوم في الصباح، بل وإلقاء النكات.

وتعمل السماعة "إيكو" لاسلكيا أيضا من خلال تقنية "واي فاي"، ثم تبدأ العمل عندما تسمع من المستخدم "كلمة التشغيل"، والتي يحددها المستخدم في بداية إعداد السماعة للتشغيل لأول مرة.

ويبلغ سعر السماعة 199 دولارا للأعضاء العاديين، في حين يمكن لأصحاب العضوية الممتازة في موقع أمازون الحصول عليها مقابل 99 دولارا فقط. كما يبلغ مقاس السماعة 9.25 بوصة، وتحتوي على 7 ميكروفونات صغيرة، وستستخدم التقنية المعروفة باسم "التعرف على الأصوات عن بعد"، وهو ما يعني أنها تستطيع التعرف على صوت المستخدم من أي مكان في الغرفة حتى لو في حالة تشغيلها موسيقى.

ووفقا لموقع أمازون، فإن عقل إيكو يعتمد على الحوسبة السحابية، لذلك فإنه يمكن إضافة المزيد من المعلومات والمزيد من الوظائف إليه بمرور الوقت.