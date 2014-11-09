البث الحي
منوعات

أمازون تكشف عن سماعة ذكية تعمل بالأوامر الصوتية

9/11/2014

كشفت شركة أمازون الأميركية للتجارة الإلكترونية النقاب عن سماعة اسطوانية الشكل، وتستطيع  أداء مهام أكثر بكثير من مجرد بث الأغاني.

سماعة إيكو يمكن التحكم بها من خلال الصوت

ويمكن التحكم في السماعة الجديدة واسمها "إيكو" من خلال الصوت. كما تستطيع القيام بالكثير من الوظائف مثل إذاعة الأخبار، وتقارير حالة الطقس، وإنشاء قوائم المواعيد، وتنظيم المواعيد، وإيقاظ المستخدم من النوم في  الصباح، بل وإلقاء النكات.

وتعمل السماعة "إيكو" لاسلكيا أيضا من خلال تقنية "واي فاي"، ثم تبدأ العمل عندما تسمع من  المستخدم "كلمة التشغيل"، والتي يحددها المستخدم في بداية إعداد السماعة  للتشغيل لأول مرة.

ويبلغ سعر السماعة 199 دولارا للأعضاء العاديين، في حين يمكن لأصحاب العضوية الممتازة في موقع أمازون الحصول عليها مقابل 99 دولارا فقط. كما يبلغ مقاس السماعة 9.25 بوصة، وتحتوي على 7 ميكروفونات صغيرة، وستستخدم التقنية المعروفة باسم "التعرف على الأصوات عن بعد"، وهو ما  يعني أنها تستطيع التعرف على صوت المستخدم من أي مكان في الغرفة حتى لو في حالة تشغيلها موسيقى.

ووفقا لموقع أمازون، فإن عقل إيكو يعتمد على الحوسبة السحابية، لذلك فإنه يمكن إضافة المزيد من المعلومات والمزيد من  الوظائف إليه بمرور الوقت.

المزيد من منوعات

بعد التجربة.. بريطانيا تحذر هذه الحالات من تلقي لقاح فايزر- بيونتك

بريطانيا أول دولة ترخّص استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (رويترز)

مسلحون في زي عسكري يسطون على سفارة أوكرانيا في السودان

الجناة كان بحوزتهم كمية من الأسلحة (وكالة السودان للأنباء)

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

بعد إعلان خسارته في انتخابات النواب.. "أحمد طنطاوي" ضمن الأعلى تداولا في مصر

أحمد الطنطاوي اشتهر بمعارضته الشديدة داخل البرلمان (موافع التواصل)

"حالة طوارئ".. الكرملين يبدي قلقه إزاء سرقة تجهيزات من "طائرة يوم القيامة"

طائرة "يوم القيامة" الروسية تحلّق في سماء موسكو (رويترز)

صلاح يصنع التاريخ مع ليفربول (فيديو)

النجم المصري محمد صلاح (رويترز)