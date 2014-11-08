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20 قتيلا في انفجارات هزت أحياء ببغداد والرمادي

8/11/2014

سيارة مدمرة عقب تفجير بمدينة الرمادي

قالت الشرطة ومصادر طبية إن تفجير سيارات ملغومة تسبب في مقتل 20 شخصا السبت بينهم خمسة جنود في العاصمة العراقية بغداد ومدينة الرمادي إلى الغرب في هجمات. وذكر مصدر من الشرطة أن سيارتين ملغومتين انفجرتا في هجومين منفصلين بحي العامل في بغداد.

وأضاف المصدر واصفا أحد الهجومين "أوقف سائق سيارته وتوجه إلى كشك لبيع السجائر ثم اختفى. وبعد ذلك انفجرت سيارته وقتلت المارة."

وفي حي الأمين في بغداد قالت مصادر طبية إن انفجار سيارة ملغومة أخرى تسببت في مقتل ثمانية أشخاص، كما أسفر هجوم نفذه انتحاري على نقطة تفتيش في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار الغربية عن مقتل خمسة جنود.

وقال مسؤول في الشرطة "قبل الانفجار تم استهداف نقطة التفتيش بعدد من قذائف المورتر. ثم هاجمتها سيارة همفي مفخخة." وتابع "هرع بعض الجنود إلى مسرح الحادث وتعرضوا لهجمات بالمورتر. وحدثت مواجهة استمرت ساعة." ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن التفجيرات.

ويقول مسؤولون غربيون وعراقيون إن الضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة ليست كافية لهزيمة التنظيم الذي يسيطر على مناطق واسعة من العراق وسوريا ويقاتل لتوسيع مناطقة نفوده.

ويقول المسؤولون إن على العراق أن يحسن من أداء جيشه وقواته الأمنية للقضاء على خطر التنظيم الذي يريد إعادة ترسيم خريطة الشرق الأوسط.

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