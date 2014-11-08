مذنب يمطر كوكب المريخ بآلاف الشهب

قال علماء تابعون لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" إن مذنبا مر بكوكب المريخ الشهر الماضي وأمطره بآلاف الشهب في الساعة، وكون طبقة جديدة من الجزيئات المشحونة بالأيونات في الغلاف الجوي للكوكب الأحمر.

صورة لكوكب المريخ والملقب بالكوكب الأحمر (الجزيرة)

واكتست سماء المريخ باللون الأصفر نتيجة الصوديوم الموجود في الغبار المتبخر للمذنب، مما أحدث ضوءا أصفر يشبه أضواء المصابيح في أماكن وقوف السيارات على الأرض.

وقال عالم الكواكب في جامعة كولورادو"نيك شنايدر" الجمعة، "أعتقد أن رؤية هذا العدد الكبير من الشهب في نفس الوقت كانت ستصبح تجربة مذهلة".

واستخدم العلماء أسطولا من المركبات الفضائية غير المأهولة التي دارت حول المريخ لدراسة المذنب "سايدينج سبرينج" لدى مروره يوم 19 أكتوبر تشرين

الأول، حيث مر على بعد 139500 كيلومترا فقط عن المريخ، أي أقل من نصف المسافة بين الأرض والقمر، وأقرب عشر مرات من المسافة التي وصل إليها أي مذنب مر بالأرض من قبل.

وجاء المذنب من منطقة بعيدة في الفضاء تسمى سحابة أورط بها البقايا المتجمدة الناتجة عن تكون المجموعة الشمسية قبل نحو 4.6 مليار سنة بحسب العلماء.

وغيرت ناسا من مسارات مركباتها الفضائية حتى تصبح خلف المريخ وذلك لحمايتها من تأثير الغبار عند هبوب عاصفة الشهب.