فتح تتهم حماس بالوقوف وراء تفجيرات غزة

القيادي في فتح فايز أبو عيطةأمام منزله المستهدف

اتهمت منظمة التحرير الفلسطينية السبت حركة حماس بالمشاركة في التفجيرات التي استهدفت منازل قيادات من حركة فتح فجر يوم الجمعة الامر الذي نفته الحركة. وقالت المنظمة في بيان بعد اجتماعها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس "تعتبر القيادة أن هذه الجريمة (التفجيرات) ما كان لها أن تقع من دون مشاركة قيادية من قبل حركة حماس ما يتطلب تشكيل لجنة تحقيق وطنية موثوقة لكشف الفاعلين ومعاقبتهم." وأضافت في بيانها "ان هدف العمل الاجرامي يتمثل اساسا في تعطيل خطوات المصالحة."

ونفت حركة حماس اي علاقة لها بالتفجيرات التي استهدفت أيضا منصة معدة لإحياء الذكرى العاشرة لرحيل الرئيس ياسر عرفات. ودعت حركة حماس عباس إلى تقديم ما لديه من معلومات للوصول إلى منفذي التفجيرات التي استهدفت منازل عدد من قيادات حركة فتح في قطاع غزة.

وقال عباس في بداية اجتماع اللجنة التنفيذية "الانفجارات الخمسة عشر والتي استهدفت منازل بعض قيادي حركة فتح والتي استنكرها كل من اتهم بها من المنظمات السلفية نحن نعرف من قام بها ومن عملها ولماذا وما هي الاسباب التي قاموا بهذا العمل من اجلها."

وقال مشير المصري القيادي في حركة حماس في بيان صحفي "أن على رئيس السلطة الفلسطينية وزعيم حركة فتح التوقف عن توزيع الاتهامات من غير أدلة." وأضاف "ندعو الرئيس إلى تقديم كافة المعلومات التي يملكها إلى جهات الاختصاص للوصول إلى الحقيقة."

وتعهد رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني الذي أجل زيارة كانت مقررة له إلى قطاع غزة يوم السبت بسبب التفجيرات بالمضي قدما في إعادة إعمار قطاع غزة.

ووقعت الانفجارات قبل بضعة أيام من الذكرى العاشرة لوفاة الرئيس الفلسطيني وزعيم فتح السابق ياسر عرفات وتسببت في زيادة التوتر بين فتح وحماس التي تسيطر على غزة. وأدت هذه الانفجارات الى حدوث اضرار مادية بسيطة دون إصابات.