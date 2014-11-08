تشيلسي يعزز انفراده بالصدارة بعد الفوز على ليفربول

كوستا يحتفل بهدفه في مرمى ليفربول

قلب تشيلسي تأخره ليفوز 2-1 على ليفربول على أرض الأخير السبت ليعزز انفراده بصدارة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم ويحافظ على سجله خاليا من الهزيمة هذا الموسم.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 29 نقطة من 11 مباراة متفوقا بسبع نقاط على ساوثامبتون اقرب ملاحقيه والذي سيلتقي في وقت لاحق يوم السبت مع ليستر سيتي المتعثر.

وجاء فوز تشيلسي الذي يقوده المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو بفضل هدفين حملا توقيع جاري كاهيل ودييجو كوستا في الدقيقتين 14 و67 من المباراة.

وكان ايمري كان منح ليفربول هدف التقدم في الدقيقة التاسعة من المباراة وهو الهدف الاول له مع ليفربول. وجاء هدف كان بعد ان غيرت كرته اتجاهها لاصطدامها بكتف كاهيل لتدخل شباك الحارس تيبو كورتوا.

إلا أن كاهيل عوض ذلك بعدها بخمس دقائق عندما أحرز هدف التعادل من كرة مرتدة سددها جون تيري. ورغم ان سيمون مينوليه حارس ليفربول امسك كرة كاهيل غير أن تقنية مراقبة خط المرمى أثبتت أن الكرة تجاوزت خط المرمى بالفعل. وعزز الاسباني كوستا فوز فريقه عندما أضاف الهدف الثاني للنادي اللندني مستغلا كرة مرتدة اخرى.