المؤتمر الشعبي العام يقيل الرئيس اليمني من الحزب

أفاد مراسل الجزيرة بأن حزب المؤتمر الشعبي العام -الذي يرأسه الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح- عزل الرئيس عبد ربه منصور هادي من منصب الأمين العام للحزب وتعيين "عارف الزوكا خلفا له".

الرئيس اليمني عبد ربه هادي منصور (غيتي)

ويأتي القرار بعد أن أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع يفرض عقوبات على صالح واثنين من القادة العسكريين لـجماعة الحوثي بسبب تهديدهم لأمن اليمن وعرقلة العملية السياسية فيه.

وكان حزب صالح دعا الخميس أنصاره للتظاهر رفضاً لأي عقوبات دولية مرتقبة بحق الرئيس السابق.

يذكر أن الرئيس اليمني أصدر الجمعة قرارا جمهوريا يقضي بتسمية أعضاء الحكومة الجديدة التي تضم 36 حقيبة وزارية برئاسة المهندس خالد بحاح.