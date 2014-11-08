البث الحي
منوعات

المؤتمر الشعبي العام يقيل الرئيس اليمني من الحزب

8/11/2014

أفاد مراسل الجزيرة بأن حزب المؤتمر الشعبي العام -الذي يرأسه الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح- عزل الرئيس عبد ربه منصور هادي من منصب الأمين العام للحزب وتعيين "عارف الزوكا خلفا له".

الرئيس اليمني عبد ربه هادي منصور (غيتي)

ويأتي القرار بعد أن أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع يفرض عقوبات على صالح واثنين من القادة العسكريين لـجماعة الحوثي بسبب تهديدهم لأمن اليمن وعرقلة العملية السياسية فيه.

وكان حزب صالح دعا الخميس أنصاره للتظاهر رفضاً لأي عقوبات دولية مرتقبة بحق الرئيس السابق.

يذكر أن الرئيس اليمني أصدر الجمعة قرارا جمهوريا يقضي بتسمية أعضاء الحكومة الجديدة التي تضم 36 حقيبة وزارية برئاسة المهندس خالد بحاح.

المزيد من منوعات

بعد التجربة.. بريطانيا تحذر هذه الحالات من تلقي لقاح فايزر- بيونتك

بريطانيا أول دولة ترخّص استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (رويترز)

مسلحون في زي عسكري يسطون على سفارة أوكرانيا في السودان

الجناة كان بحوزتهم كمية من الأسلحة (وكالة السودان للأنباء)

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

بعد إعلان خسارته في انتخابات النواب.. "أحمد طنطاوي" ضمن الأعلى تداولا في مصر

أحمد الطنطاوي اشتهر بمعارضته الشديدة داخل البرلمان (موافع التواصل)

"حالة طوارئ".. الكرملين يبدي قلقه إزاء سرقة تجهيزات من "طائرة يوم القيامة"

طائرة "يوم القيامة" الروسية تحلّق في سماء موسكو (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلّة غامضة جديدة في هولندا

ظهور عدد من المسلات الغامضة في عدد من الدول (موافع التواصل)