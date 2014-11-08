الفلبين تحيي ذكرى إعصار "هايان"

جاب أكثر من خمسة آلاف شخص شوارع مدينة "تاكلوبان سيتي" في الفلبين قبل فجر السبت في ذكرى إعصار "هايان" الذي ضرب البلاد وأودى بحياة 6300 شخص قبل عام.

6300 قتيل ومئات المفقودين حصيلة إعصار هايان (غيتي)

وأضاءت الشموع شوارع المدينة الأكثر تضررا من الإعصار الذي عد كأقوى إعصار يصل اليابسة على الإطلاق، حاملين البالونات البيضاء والشموع مرورا بمناطق دمرها الإعصار "هايان" الذي وصلت سرعة رياحه إلى 250 كيلومترا في الساعة، كما تسبب في أمواج بارتفاع سبعة أمتار.

وأقيم قداس عند موقع مقبرة جماعية دفن فيها قرابة ثلاثة آلاف شخص من ضحايا الإعصار، وما زال مصير المئات غير معلوم.

وتقدر الحكومة الفلبينية أنها بحاجة إلى قرابة 3.8 مليار دولار لإعادة إعمار المناطق المنكوبة، بما في ذلك بناء سد بارتفاع أربعة أمتار على طول الساحل الممتد لمسافة 27 كيلومترا حتى لا تتكرر الكارثة.

واجتاح الإعصار "هايان" المنطقة ودمر تقريبا كل شيء في طريقه عند وصوله لليابسة في الثامن من نوفمبر من العام الماضي، فتسبب في تدمير نحو 90 في المئة من مدينة "تاكلوبان".

وتضرر أكثر من 14.5 مليون شخص بالعاصفة في ست مناطق و44 إقليما. وما زال أكثر من أربعة ملايين شخص مشردين بسببه.