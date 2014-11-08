استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي

قتل أفراد الشرطة الإسرائيلية في الساعات الأولى من صباح السبت الشاب "خيرالدين لطفي حمدان" والبالغ من العمر 22 عاما، من قرية "كفر كنا" بالداخل الفلسطيني رميا بالرصاص، بادعاء أنه حاول طعن شرطي.

الشهيد خير الدين حمدان الذي قتل برصاص الشرطة الإسرائيلية (zamnpress)

وكشف تسجيل فيديو بثه ناشطون فلسطينيون على الإنترنت كيفية استشهاد حمدان، حيث يظهر التسجيل محاولة الشاب مهاجمة سيارة للشرطة الإسرائيلية بعد اقتحامها البلدة، وقيام عناصر الشرطة بقتله بدم بارد.

وأعلن المجلس المحلي في كفر كنا الإضراب في البلدة احتجاجا على قتل الشاب "حمدان"، وقام العشرات من الشباب بحرق الإطارات وإغلاق الشارع الرئيسي.

ومن جهة أخرى, اندلعت في قرية "عابود" غرب مدينة رام الله صباح السبت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي عقب قيام الاحتلال بإغلاق المدخل الرئيسي للقرية بالسواتر الترابية، وإطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه سكان القرية.