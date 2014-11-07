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مقتل وإصابة 7 جنود عراقيين في انفجار شمالي بغداد

7/11/2014

أفادت مصادر عسكرية اليوم الجمعة أن سبعة جنود عراقيين سقطوا مابين قتيل وجريح  جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للجيش العراقي بالقرب من قاعدة عسكرية  جنوب شرق صلاح الدين.
وابلغت المصادر"إن عبوة ناسفة انفجرت اليوم لدى مرور دورية للجيش العراقي على طريق إلى قاعدة البكر الجوية ماأدى إلى مقتل ثلاثة جنود وإصابة أربعة آخرين بجروح".

وعلى جانب آخر صرح مسؤول أمني إيزيدي اليوم الجمعة إن 51 إيزيديا تمكنوا من الفرار من قبضة تنظيم الدولة  الإسلامية المعروف إعلاميا باسم داعش في منطقة تلعفر والوصول إلى قمة  جبل سنجار شمال غربي مدينة الموصل.
وقال" داود جندي" من قوة حماية قضاء سنجار في تصريح صحفي "إن 51 من  الإيزيديين المختطفين من قبل عناصر الدولة الاسلامية بينهم أطفال ونساء  كانوا مودعين في معتقل في منطقة تلعفر  تمكنوا من الفرار والوصول إلى جبل سنجار بعد ان كانوا قد اعتقلوا بعد اجتياح داعش لقضاء سنجار في  آب/اغسطس الماضي وتجرى الاستعدادات حاليا لنقلهم الى إقليم كردستان".

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