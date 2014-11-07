فان غال يأسف لوضع منشستر يونايتد هذا الموسم

إصابة ماركوس روخو لاعب مانشستر

عبر المدرب لويس فان جال الجمعة عن أسفه للوضع الذي بات عليه مانشستر يونايتد بعد بداية سيئة للموسم فاقمتها أزمة دفاعية بسبب الاصابات. وبعد الخسارة بهدف دون رد أمام مضيفه مانشستر سيتي مطلع الاسبوع الجاري يحتل يونايتد المركز العاشر في الدوري الممتاز عقب أسوأ بداية له منذ 1986.

وقال المدرب الهولندي في مؤتمر صحفي عشية مباراته على أرضه يوم السبت أمام كريستال بالاس إنه يشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب هذه البداية السيئة. وأوضح "أشعر بالأسف للجميع بعد حصولنا على 13 نقطة فقط من عشر مباريات."

وتابع "لكني أشعر أن الناس مع ذلك تثق في الطريقة التي نلعب بها كرة القدم حاليا." واستطرد "نحن على الطريق. ستستغرق العملية أكثر من عام. ستتطلب ثلاثة أعوام على حد تقديري رغم أن هذا الأمر سيعتمد على أشياء كثيرة .. اعتقد اننا سوف ننجح في مسعانا وسنفوز بمباريات كثيرة."

لكن تفاؤل فان جال قابلته ظروف صعبة على مستوى الاصابات. حيث سيغيب المدافع الارجنتيني ماركوس روخو الذي أصيب بخلع في الكتف خلال الهزيمة أمام سيتي لستة أسابيع بينما لا يزال زميلاه جوني ايفانز وفيل جونز يعانيان من الاصابة. كما يغيب كريس سمولينج للايقاف.

وسيغيب الكولومبي رادامل فالكاو مهاجم يونايتد الذي سجل هدفا في خمس مباريات خاضها منذ انضمامه على سبيل الاعارة من موناكو أيضا عن مواجهة كريستال بالاس لعدم تعافيه من اصابة في الساق.

ودخل مرمى يونايتد 14 هدفا في الدوري هذا الموسم ومع اضطرار فان جال لتغيير تشكيلة خط الدفاع كثيرا قال مدرب هولندا السابق إن الاصابات أضرت بفريقه.