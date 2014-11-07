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تفجيرات تستهدف منازل وسيارات قيادات لفتح في غزة

7/11/2014

قالت مصادر فلسطينية إن عددا من العبوات محلية الصنع انفجرت أمام منازل قيادات في حركة فتح في مناطق مختلفة من قطاع غزة دون وقوع إصابات. كما انفجرت عبوة في المكان الذي سيقام فيه الاحتفال في ذكرى رحيل الرئيس ياسر عرفات.
من جهتها، حملت حركة فتح، حركةَ حماس المسؤولية. وقال حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية إن رئيس الوزراء رامي الحمد الله والوفد المرافق له ألغيا زيارتهما المقررة إلى غزة غدا. وقد أدانت حركة حماس في بيان لها ما وصفته بالحادث الإجرامي في استهداف منازل قيادات فتح.
ووقعت الانفجارات قبل أيام معدودة من الذكرى العاشرة لوفاة الرئيس وزعيم فتح السابق ياسر عرفات التي تسببت في توترات بين فتح وحركة المقاومة الإسلامية التي تسيطر على غزة.
 
ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية بيانا لأبو سمهدانة قال فيه إن ما من أحد يمكنه منع حركة فتح من إحياء هذه المناسبة رغم كل التفجيرات و"الإرهاب".
 
وأدانت حماس التفجيرات ووصفتها بانها فعل "اجرامي" وأصدرت أمراً بتقديم مرتكبيها للعدالة.
 
واتفقت فتح وحماس في إبريل نيسان على تشكيل حكومة مصالحة في مسعى لتجاوز الخلافات بينهما التي ترجع لعام 2007 حين سيطرت حماس على قطاع غزة بعد أسابيع من الاقتتال مع فتح.

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