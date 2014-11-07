الناتو: روسيا تحشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا

جندي مؤيد لروسيا بدونيتسك

قال مسؤول عسكري بحلف شمال الأطلسي الجمعة إن الحلف يشهد زيادة في القوات والتجهيزات الروسية على طول الحدود الأوكرانية وإنه يحقق في تقارير عن عبور دبابات روسية للحدود إلى شرق أوكرانيا.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "نحن على دراية بتقارير عن قوات ودبابات روسية تعبر الحدود بين أوكرانيا وروسيا ونحقق في هذه التقارير. يمكننا أن نؤكد على زيادة القوات والمعدات الروسية على طول الحدود الشرقية لأوكرانيا في الآونة الأخيرة."

من جانبه قال الجيش الأوكراني يوم الجمعة إن طابورا من 32 دبابة و16 من أنظمة هاوتزر المدفعية وشاحنات محملة بالذخيرة والمقاتلين عبرت إلى شرق أوكرانيا قادمة من روسيا.

وذكر المتحدث باسم الجيش الأوكراني أندريه ليسينكو في افادة صحفية بثها التلفزيون "نشر معدات عسكرية وارسال مرتزقة روس الى الخطوط الأمامية مازال مستمرا."

وردا على إعلان جيش كييف أن رتلا من الدبابات والمدفعية والشاحنات عبر الحدود إلى شرق أوكرانيا من روسيا قال مسؤول عسكري بحلف شمال الأطلسي "إذا تأكد هذا العبور إلى أوكرانيا فسيكون دليلا إضافيا على العدوان الروسي والتدخل المباشر في زعزعة استقرار أوكرانيا."

ويأتي هذا التقرير بشأن تحركات المدرعات الروسية عبر الحدود اثر اتهام وجهه الانفصاليون في شرق أوكرانيا يوم الخميس للحكومة المركزية بأن قواتها تحضر لعملية عسكرية جديدة وهو أمر نفته كييف على الفور.